Какая поза для сна уменьшает риск болезней мозга

Накопление ненужных белков начинается на ранней стадии нейродегенеративного заболевания. Учёные хотели узнать, может ли устранение или замедление распространения этих белковых отходов остановить или замедлить прогрессирование болезни. Известно, что устранение этих отходов происходит во время сна, а значит надо искать ключ там. Ответственна за очистку глимфатическая система.

Дело в том, что с возрастом качество сна снижается, а риск нейродегенеративных заболеваний, включая БАС, увеличивается. Новое исследование на мышах показало, что глимфатическая система работает наиболее эффективно, если во время сна животное лежит на боку. То есть можно заставлять организм лучше очищать мозг от белковых отходов, просто выбирая определённую позу для сна.