Какая российская ракета способна уничтожить Великобританию

Наука и технологии
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Какая российская ракета способна уничтожить ВеликобританиюРассказали сами британцы
Британское издание The Sun сообщило, что планы России на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» встревожили Великобританию.
Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Отмечается, что в Лондоне уверены: одна российская ракета «Сармат», несущая 12 ядерных боеголовок, может полностью уничтожить Великобританию. Эта ракета способна развивать скорость до 25 570 км в час.
Сообщается, что с 2022 года Россия начнёт выводить из боевого состава ракетный комплекс «Воевода» и будет заменять его ракетой «Сармат». Она способна маневрировать в верхних слоях атмосферы по непредсказуемой траектории. Поэтому ракета неуязвима для существующих и перспективных зенитных комплексов.
Россия планирует провести до десяти испытательных пусков ракеты в течение года.
Источник: Военное обозрение