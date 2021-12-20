Какая российская ракета способна уничтожить Великобританию

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Отмечается, что в Лондоне уверены: одна российская ракета «Сармат», несущая 12 ядерных боеголовок, может полностью уничтожить Великобританию. Эта ракета способна развивать скорость до 25 570 км в час.

Сообщается, что с 2022 года Россия начнёт выводить из боевого состава ракетный комплекс «Воевода» и будет заменять его ракетой «Сармат». Она способна маневрировать в верхних слоях атмосферы по непредсказуемой траектории. Поэтому ракета неуязвима для существующих и перспективных зенитных комплексов.

Россия планирует провести до десяти испытательных пусков ракеты в течение года.