Какая страна может стать самой мощной военной державой в мире к 2050 году

Отмечается, что Пекин сейчас вкладывает большие средства в механизацию и манёвренность своих сухопутных войск, а ещё разрабатывает самый современный ракетный арсенал в мире. По мнению западных аналитиков, Китай за последние десять лет действительно очень эффективно увеличивает свою военную мощь.

Например, в 2020 году китайские специалисты построили 40% всех судов в мире. Тем временем на США, Великобританию, Францию и Германию сразу пришлось менее 1% судов.

Также авторы упоминают о возможном столкновении Китая и США из-за Тайваня. Адмирал ВМС США Филип Дэвидсон считает, что в следующие шест лет можно возникнуть угроза аннексии со стороны Китая.