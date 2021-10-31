Какая страна может стать самой мощной военной державой в мире к 2050 году

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Какая страна может стать самой мощной военной державой в мире к 2050 годуМнения аналитиков
Китай заявил, что к 2050 год планирует стать «ведущей военной державой мира». Аналитики оценили вероятность этого.
Отмечается, что Пекин сейчас вкладывает большие средства в механизацию и манёвренность своих сухопутных войск, а ещё разрабатывает самый современный ракетный арсенал в мире. По мнению западных аналитиков, Китай за последние десять лет действительно очень эффективно увеличивает свою военную мощь.
Например, в 2020 году китайские специалисты построили 40% всех судов в мире. Тем временем на США, Великобританию, Францию и Германию сразу пришлось менее 1% судов.
Также авторы упоминают о возможном столкновении Китая и США из-за Тайваня. Адмирал ВМС США Филип Дэвидсон считает, что в следующие шест лет можно возникнуть угроза аннексии со стороны Китая.
Источник: Военное дело