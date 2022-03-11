Какая страна производит больше всего роботов

В последние годы поставки роботов в стране значительно увеличили свои производственные мощности: В 2020 году доля экспорта выросла до 78%, когда было поставлено 136 069 промышленных роботов. Таковы результаты, опубликованные Международной федерацией робототехники (IFR) в преддверии Международной выставки роботов (iREX), которая пройдет в Токио с 09 по 12 марта 2022 года.

36% японского экспорта робототехники и технологий автоматизации было предназначено для Китая. Как и другие международные поставщики роботов, японские производители также обслуживают китайский рынок непосредственно со своих заводов в Китае. Эти заводы на крупнейшем в мире рынке промышленных роботов оказались серьезным преимуществом в 2020 году, когда международные цепочки поставок были нарушены из-за пандемии COVID-19.