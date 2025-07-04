Какая-то компания начала продавать «токены OpenAI» под видом акций

Robinhood ранее объявила о запуске токенизированных «акций» крупных частных компаний — таких как OpenAI и SpaceX — для инвесторов в странах ЕС. После этого акции самой Robinhood резко выросли.

В официальном заявлении в соцсети X OpenAI уточнила, что не сотрудничала с Robinhood, не одобряла продажу токенов и не передавала никаких прав на свои акции. OpenAI предупреждает пользователей: будьте осторожны.

Суть в том, что акции частных компаний нельзя купить на открытом рынке. Robinhood утверждает, что токены отражают долю в специальной структуре (SPV), которой принадлежат реальные акции OpenAI. Но это не даёт прямого владения акциями, а цена токенов может отличаться от реальной стоимости доли в компании.

OpenAI отказалась от дальнейших комментариев.