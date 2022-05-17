Какая ягода снижает риск развития старческого слабоумия? Учёные выяснили

В чернике содержится много так называемых антоцианов и проантоцианидинов. Регулярное употребление ягоды улучшает метаболизм, подавляет воспалительные процессы и окислительный стресс, улучшает здоровье сосудов и нервной системы. Проантоцианидины даже снижают уровень сахара в крови.

В новом исследовании участвовали 33 человека в возрасте 50-65 лет с избыточным весом. Все они жаловались на ухудшение памяти. На протяжении 12 недель участники ежедневно за завтраком или обедом принимали упаковку измельченного порошка. Половине испытуемых выдавали антоцианы — столько, сколько содержится в полчашке черники. Другая половина получала плацебо. Затем участники прошли тестирование. Оказалось, что те, кто принимал препарат черники, заметили когнитивные улучшения.