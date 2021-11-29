Какие боеприпасы нового поколения показали на выставке в Египте

Россия тоже участвует в выставке. Своя экспозиция есть у холдинга «Технодинамика» госкорпорации Ростех. В её рамках показаны боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии калибром от 57 до 152 мм от «НИМИ им. В.В. Бахирева». Наиболее интересна линейка танковых боеприпасов 125 мм калибра, среди которых новые «Манго-М» и «Свинец-2». Ими можно стрелять по танкам с динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям. Особенность боеприпасов в повышенной бронепробиваемости.

Кроме того, показана реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатомётом одноразового применения НПО «Базальт». Она первая и единственная в мире, которая способна преодолевать любые известные комплексы активной защиты бронетехники.

Ещё на выставке была продемонстрирована объёмно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500ПМВ для всевысотного применения с самолётов и вертоётов. Интересна и универсальная осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-500У для поражения военно-промышленных объектов, легкобронированной техники, железнодорожных узлов и др.

Также кратко перечислим другие новинки: