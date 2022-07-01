Какие болезни делают человека привлекательнее для комаров

Как рассказали биологи из китайского Университета Цинхуа, некоторые вирусы способны менять запах человека. Эта особенность использовалась, когда собак обучали распознавать, заражён ли человек коронавирусом по запаху.

На этот раз исследователи изучали флавивирусы, возбудители лихорадок денге и Зика. Они сконструировали систему из трёх клеток, в одну из которых помещали насекомых, далее они могли лететь в любую из двух других клеток. В одну из них поступал воздух, прошедший через вольер с мышами, заражёнными лихорадкой Зика, а в другую — обычный воздух.

В итоге 70% комаров предпочли лететь в клетку с запахом вируса. То же самое было для лихорадки денге. В эксперименте с людьми результаты повторились.