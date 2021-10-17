Какие болезни можно определить по запаху от человека

По словам специалиста, можно почувствовать запах от пациентов с болезнями печени и людей с гангреной лёгкого, когда к тяжёлой пневмонии присоединяется флора типа синегнойной палочки. Есть запах и у тяжёлого запущенного сахарного диабета. Это происходит, когда есть кетоз.

«Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза», — отметил врач.

Стоит отметить, что по словам специалистов, ещё Гиппократ писал о том, что заболеваниям свойственен определённый запах. Сейчас изучать это можно не только с помощью обоняния, но и специальными инструментами.