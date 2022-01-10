Какие цели сможет поражать российская зенитная ракетная система С-500

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Какие цели сможет поражать российская зенитная ракетная система С-500Военные получают новый комплекс
Командующий 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Гостев рассказал, что до 2025 года объединение получит новейшую зенитную систему С-500 «Прометей». Он также рассказал, какие цели сможет поражать комплекс.
Генерал отметил, что системы большой дальности — С-300В4, С-400, С-500 — предназначены для уничтожения на большом расстоянии самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации. Интересно, что «Прометей» до сих пор позиционировался как противоракетная система.
Помимо этого, один из зенитных ракетных полков 4-й армии перевооружается на комплекс ПВО нового поколения С-350 «Витязь». Он более универсален и может бороться с вертолётами, крылатыми ракетами и беспилотниками — такими целями, на которые бессмысленно тратить боеприпасы С-400 и С-500.
Источник: Российская газета