Какие цели сможет поражать российская зенитная ракетная система С-500

Генерал отметил, что системы большой дальности — С-300В4, С-400, С-500 — предназначены для уничтожения на большом расстоянии самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации. Интересно, что «Прометей» до сих пор позиционировался как противоракетная система.

Помимо этого, один из зенитных ракетных полков 4-й армии перевооружается на комплекс ПВО нового поколения С-350 «Витязь». Он более универсален и может бороться с вертолётами, крылатыми ракетами и беспилотниками — такими целями, на которые бессмысленно тратить боеприпасы С-400 и С-500.