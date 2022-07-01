Какие черты характера связаны с ревнивостью? Учёные выяснили

Исследователи собрали 509 женщин и 338 мужчин возрастом от 18 до 63 лет. Три четверти участников состояли в серьёзных отношениях. Они прошли тесты, которые определили их черты характера.

Результаты показали, что более высокий невротизм, более низкая открытость и более низкая доброжелательность были связаны со склонностью к ревности. Под невротизмом понимают черту личности, характеризующаюся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением. Низкая доброжелательность также может значить, что с человеком трудно найти согласие.

Также выяснилось, что женщины проявляли больше эмоциональной ревности, а мужчины — больше сексуальной ревности. Одинокие люди сообщали о более высоком уровне ревности к своим предыдущим партнёрам, чем люди, состоящие в отношениях (говорили о нынешних партнёрах).