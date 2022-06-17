Какие цвета на улице делают людей счастливее

36 участников эксперимента надели гарнитуру виртуальной реальности и ходили по лаборатории, глядя на разные городские пейзажи. На участниках. также были айтрекеры, которые позволяли отслеживать их взгляд. В очках показывали различные комбинации растительности, а также ярко-жёлтые и розовые цвета.

Отслеживая частоту моргания, исследователи узнали, что больше всего интересовало добровольцев. Затем участники заполнили анкету, в которой рассказали о своём опыте. Исследователи обнаружили, что добровольцы шли медленнее, а частота их сердечных сокращений увеличивалась, когда они видели зелёную растительность в городских условиях. Также люди становились более любопытны, когда видели яркие цвета.