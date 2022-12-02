Какие добавки помогают бороться с выпадением волос

Авторы новой работы проанализировали результаты 30 подходящих исследований. Они увидели, что употребление таких пищевых добавок, как фракционированный рыбный экстракт, экстракт сереноа, мульти-активный комплекс Трихоген, кератин, капсаицин, изофлавон, омега-3 и 6, антиоксиданты, яблочные нутрицевтики, цинк, токотриенол и тыквенное масло может помогать при выпадении волос. А вот употребление кимчи, витаминов D3 и B5 не было связано с ростом волос.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.