Какие дёсны более склонны к воспалению

16:48, 11 марта 2023
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Какие дёсны более склонны к воспалениюМногое зависит от структуры
Группа учёных из Университета Тохоку обнаружила, что жёсткость десны влияет на свойства фибробластов, клеток соединительной ткани, что, в свою очередь, влияет на вероятность воспаления.
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«Мы обнаружили, что мягкая десна более подвержена воспаление и у неё хуже развиваются десневые волокна», — рассказали исследователи.
Они пояснили, что фибробласты играют важную роль в поддержании, восстановлении и заживлении десны, они также продуцируют различные воспалительные и разрушающие ткани биомолекулы. Кроме того, фибробласты связаны с иммунными реакциями на патогены. ОКазалось, что в жёсткой десне лучше внутриклеточная противовоспалительная система.