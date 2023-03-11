Какие дёсны более склонны к воспалению

«Мы обнаружили, что мягкая десна более подвержена воспаление и у неё хуже развиваются десневые волокна», — рассказали исследователи.

Они пояснили, что фибробласты играют важную роль в поддержании, восстановлении и заживлении десны, они также продуцируют различные воспалительные и разрушающие ткани биомолекулы. Кроме того, фибробласты связаны с иммунными реакциями на патогены. ОКазалось, что в жёсткой десне лучше внутриклеточная противовоспалительная система.