Какие файлы cookie принимать, а какие — лучше не стоит

Существует три типа файлов cookie: сеансовые, постоянные и сторонние. Первые сохраняются только до тех пор, пока у вас открыта эта веб-страница. Они часто бывают полезны — позволяют интернет-магазину запомнить, что вы положили товары в корзину, например.

Постоянные файлы cookie, также известные как собственные, не удаляются так просто. Они запоминают ваши данные для входа, выбор языка и закладки. Их можно заблокировать, но некоторые веб-сайты могут работать неправильно в этом случае.

Сторонние же файлы cookie, также известные как трекеры, более коварны. Они используются для отслеживания вашего поведения в интернете: на что вы нажимаете, что покупаете, что вам нравится и не нравится. Данные из этих файлов могут тайно продаваться сайтами маркетинговым компаниям, которые затем используют их для персонализированной рекламы.

Можно заблокировать все сторонние файлы cookie в браузере. Тогда вы больше не будете видеть персонализированную рекламу.