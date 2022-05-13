Какие функции будут у новых очков Google с искусственным интеллектом

Если вы забыли, американский техногигант уже представлял в прошлом умные очки Google Glass. Но этот продукт так и не появился на коммерческом рынке. Теперь же компания, похоже, работает над преемником Google Glass.

Короткий тизер устройства дал понять, что у очков будет функция языкового перевода в реальном времени. Она будет поддерживаться алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ). В тизере демонстрировалось, как человек стоит напротив пользователя очков и говорит на иностранном языке, в это время у пользователя появляется переведённая версия в AR-формате на очках.

К сожалению, пока это устройство находится на ранней стадии прототипа и в настоящее время проходит испытания.