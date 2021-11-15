Какие функции iPhone позаимствовал у Android, и наоборот

Какие функции iPhone позаимствовал у Android, и наоборотИх не так уж мало
Итак, какие же особенности позаимствовали друг у друга Android и iOS? Они касаются трёх категорий: «железа», софта и дизайна.
1. Софт
Экранная клавиатура
Создала её компания Apple, но затем она же скопировала улучшенную версию клавиатуры у Android. Последнее произошло в 2014 году, когда в iOS 8 добавилась функция QuickType, благодаря которой система подсказывает пользователю следующее слово при вводе. В Android-смартфонах подобное существовало уже много лет. В 8-й же версии iOS появилась возможность скачивать сторонние варианты клавиатур из магазина приложений, что на Android можно было делать с 2009 года.
Голосовой помощник
Впервые такая функция появилась на iPhone в конце 2011 года - после выхода iPhone 4S. Правда, на тот момент Siri могла разговаривать только на английском языке, а ещё она изначально представляла собой отдельное приложение и только через какое-то время добавилась в iOS. Google Assistant возник благодаря приложению Google Voice Search, то есть голосовому поиску. Причём самая первая недоработанная версия возникла в 2011 году, а полноценная (в качестве голосового помощника) - в 2016-м. Нужно отметить, что к 2021 году Siri уже по функциональности и работе уступает другим помощникам типа Google Assistant и Amazon Alexa.
Карты
Apple выпустила свою версию сервиса в 2012 году, но она оказалась неудачной. До этого в iOS использовались Google Maps. Но возвращаться к последним Apple не стала. До 2014 года особых изменений в Apple Maps не было, только в 2015 году в них появилась информация об общественном транспорте (только для жителей США). В 2016 году также добавились новые функции, в том числе функция «Рядом». Затем в 2020-м появились в Maps компании Apple маршруты для велосипедистов, причём подобное на Android существовало с 2010 года. Сейчас карты Apple выглядят лучше, но всё равно отстают по функциональности от Google Maps.
Виджеты
Некоторые считают, что их придумала Apple - в 2005 году для Mac. Но поскольку в iPhone появились виджеты лишь в 2014 году, любители Android-продукции поспешили обвинить компанию в воровстве.
2. «Железо»
Беспроводная зарядка
Первое подобное устройство с поддержкой стандарта Qi было создано вообще для смартфона на базе Windows Phone, и это была Nokia 920 (2012). Также в 2012 году вышел Samsung Galaxy S3 с поддержкой беспроводной зарядки с помощью особого аксессуара. У iPhone подобная функция появилась лишь в 2017 году.
Экраны с высокой чёткостью
После выхода iPhone 4 с разрешением экрана 960×640 компания вновь заняла лидирующую позицию по дисплеям на рынке. Плотность пикселей стала такой, что отдельные пиксели человеческий глаз с обычного расстояния уже не мог различить. Произошло это всё в 2010 году.
Отказ от мини-джека
Первым смартфоном без этого порта считают iPhone 7 (2016), но это не совсем так. Дело в том, что к этому решению прибегла за почти четыре года до выхода 7-й версии телефона Apple компания Oppo. Тогда разъём убрали из Oppo Finder, однако подобное обновление осталось незамеченным.
NFC
Технология появилась в 2010 году на Samsung Nexus S. А вот в iPhone её добавили лишь в 2014 году - в iPhone 6.
3. Дизайн
Форм-фактор
Тачскрин, большой экран, отсутствие физической клавиатуры - это черты дизайна первого iPhone. Поскольку такой формат стал популярным, его позаимствовал у Apple и Android.
Безрамочный дисплей и «чёлка»
Первыми появились Essential Phone и Sharp Aquos, однако заметили технологию лишь после выхода iPhone X в 2017 году. Но нельзя сказать, что Apple скопировала всё у Sharp, поскольку в это время уже давно шла работа над iPhone X.
Корпус золотого цвета
Первые iPhone были чёрного цвета, а затем - чёрного или белого. Что же касается Android-аппаратов, то они всегда предлагали множество вариантов расцветок. Но в 2013 году вышел золотой iPhone 5S, а после этого стали появляться такого же цвета устройства Samsung, HTC, LG.
Тёмная тема
В 2018 году тёмная тема добавилась в Android 9 Pie. Меньше чем через год с ней же выходит iOS 13. В этом плане операционная система Android оказалась в любом случае впереди, так как она позволяет настраивать практически всё в телефоне под себя.