Какие функции iPhone позаимствовал у Android, и наоборот

Итак, какие же особенности позаимствовали друг у друга Android и iOS? Они касаются трёх категорий: «железа», софта и дизайна.

1. Софт

Экранная клавиатура

Создала её компания Apple, но затем она же скопировала улучшенную версию клавиатуры у Android. Последнее произошло в 2014 году, когда в iOS 8 добавилась функция QuickType, благодаря которой система подсказывает пользователю следующее слово при вводе. В Android-смартфонах подобное существовало уже много лет. В 8-й же версии iOS появилась возможность скачивать сторонние варианты клавиатур из магазина приложений, что на Android можно было делать с 2009 года.

Голосовой помощник

Впервые такая функция появилась на iPhone в конце 2011 года - после выхода iPhone 4S. Правда, на тот момент Siri могла разговаривать только на английском языке, а ещё она изначально представляла собой отдельное приложение и только через какое-то время добавилась в iOS. Google Assistant возник благодаря приложению Google Voice Search, то есть голосовому поиску. Причём самая первая недоработанная версия возникла в 2011 году, а полноценная (в качестве голосового помощника) - в 2016-м. Нужно отметить, что к 2021 году Siri уже по функциональности и работе уступает другим помощникам типа Google Assistant и Amazon Alexa.

Карты

Apple выпустила свою версию сервиса в 2012 году, но она оказалась неудачной. До этого в iOS использовались Google Maps. Но возвращаться к последним Apple не стала. До 2014 года особых изменений в Apple Maps не было, только в 2015 году в них появилась информация об общественном транспорте (только для жителей США). В 2016 году также добавились новые функции, в том числе функция «Рядом». Затем в 2020-м появились в Maps компании Apple маршруты для велосипедистов, причём подобное на Android существовало с 2010 года. Сейчас карты Apple выглядят лучше, но всё равно отстают по функциональности от Google Maps.

Виджеты

Некоторые считают, что их придумала Apple - в 2005 году для Mac. Но поскольку в iPhone появились виджеты лишь в 2014 году, любители Android-продукции поспешили обвинить компанию в воровстве.