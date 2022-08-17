Какие инструменты обязательно нужно покупать вместе с велосипедом

Ключи. В рюкзак можно положить набор велосипедных шестигранников. Дома у вас должен быть собственный специальный набор инструментов в кейсе. Он позволит ремонтировать всё самостоятельно, без похода в мастерскую. Если вы продвинутый велолюбитель, то можете присмотреться к набору для прокачки гидравлических тормозов.

Смазочный материал. Время от времени цепи на велосипеде нужно смазывать. Например, одна смазка раз в 100 километров - обязательное условие. Иначе вы столкнётесь во время поездки со свистом цепей, их быстрым износом, растяжением звеньев. Для дома можно прикупить баллончик смазки-аэрозоля, а если вы хотите ремонтировать велосипед сами, то вам надо приобрести ещё и консистентную смазку для остальных узлов.