Какие картинки мы лучше всего запоминаем

Главный автор научной работы Шарон Гилей-Дотан (Sharon Gilaie-Dotan) вместе с коллегами предположил, что видимый размер изображения определяет то, сколько рецепторов зарегистрируют его на сетчатке глаза. Таким образом большая картинка покрывает большую площадь, а из-за этого стимулируется большее количество нейронов мозга. Поэтому зрительной системе нужно больше ресурсов для обработки большого изображения, что и влияет на запоминание.

Учёные также провели эксперимент, в ходе которого показывали добровольцам картинки разных размеров. Оказалось, что большие изображения они запоминали в среднем в полтора раза лучше. Не влияла даже чёткость изображения: детализированные, но маленькие картинки всё равно запоминались хуже, чем большие и размытые. Возможно, развешивание больших рекламных плакатов действительно имеет смысл.