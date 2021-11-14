Какие хитрости применяют мошенники для кражи личных данных жертв

Эксперт пояснил, что, как правило, злоумышленники получают в руки такие персональные данные, как ФИО и номер телефона. Однако иногда преступники при звонке могут называть последние цифры карты, проведённые транзакции за месяц и даже паспортные данные. Эту информацию мошенники получают из утечек, благодаря взломам или подкупу сотрудников банка. Чаще всего эти данные применяются в сценарии «звонок из поддержки банка».

Также Костиков напомнил, что мошенники могут использовать и другие сценарии атак. Они могут прикидываться участковым, сотрудником микрофинансовых организаций и т.д. Эксперт посоветовал быть осторожнее, если на телефон поступают подозрительные звонки, SMS-сообщения, оповещения.

Помимо этого специалист посоветовал покупать товары в интернете по специальной карте, а не зарплатной, создать разные почтовые ящики для разных действий в интернете, использовать разные надёжные пароли, не делиться личной информацией в интернете, скачивать программы с официальных сайтов или магазинов приложений, обращать внимание на права, которые запрашивает приложение.