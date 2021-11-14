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Какие хитрости применяют мошенники для кражи личных данных жертв

Они добывают информацию заранее
Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков рассказал, какие хитрости используют мошенники, чтобы выманить личные данные жертв.
Какие хитрости применяют мошенники для кражи личных данных жертв

Эксперт пояснил, что, как правило, злоумышленники получают в руки такие персональные данные, как ФИО и номер телефона. Однако иногда преступники при звонке могут называть последние цифры карты, проведённые транзакции за месяц и даже паспортные данные. Эту информацию мошенники получают из утечек, благодаря взломам или подкупу сотрудников банка. Чаще всего эти данные применяются в сценарии «звонок из поддержки банка».

Также Костиков напомнил, что мошенники могут использовать и другие сценарии атак. Они могут прикидываться участковым, сотрудником микрофинансовых организаций и т.д. Эксперт посоветовал быть осторожнее, если на телефон поступают подозрительные звонки, SMS-сообщения, оповещения.

Помимо этого специалист посоветовал покупать товары в интернете по специальной карте, а не зарплатной, создать разные почтовые ящики для разных действий в интернете, использовать разные надёжные пароли, не делиться личной информацией в интернете, скачивать программы с официальных сайтов или магазинов приложений, обращать внимание на права, которые запрашивает приложение.

Источник: Прайм
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