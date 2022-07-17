Какие люди склонны чаще прощать других

Учёные пояснили, чт склонность или готовность прощать других — важная черта в контексте совместной жизни, и другие исследования уже показали, что более высокий уровень самоконтроля связан с более высоким уровнем готовности прощать. Но до сих пор не изучалось, связаны ли эти два фактора в долгосрочной перспективе.

В новом исследовании учёные изучили данные 1350 немцев. У них пять раз оценивали уровень самоконтроля: в возрасте 12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет и 16 лет. Когда участникам было 45 лет, они прошли новые тесты. В итоге оказалось, что высокий уровень самоконтроля в подростковом возрасте положительно связан с тенденцией прощать других в среднем возрасте.