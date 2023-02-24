Какие люди склонны к депрессивным симптомам во время похмелья

В исследовании участвовали студенты бакалавриата, которые прошли онлайн-опросы. В начале исследования они заполнили анкеты об их психическом здоровье и регулировании эмоций, а через две недели об их опыте похмелья и повторяющихся негативных мыслях.

Исследователи обнаружили, что симптомы тревоги на исходном уровне были связаны с последующими симптомами похмелья. Повторяющиеся негативные мысли также стали важным предиктором депрессивного похмелья.