Какие люди склонны к депрессивным симптомам во время похмелья

22:08, 24 февраля 2023
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Какие люди склонны к депрессивным симптомам во время похмельяТе, кто изначально мыслит негативно
Учёные выявили основные психологические факторы, связанные с депрессивными симптомами во время алкогольного похмелья. Оказалось, что ключевую роль играют как нарушение регуляции эмоций, так и негативное мышление.
Фото: Pixabay
В исследовании участвовали студенты бакалавриата, которые прошли онлайн-опросы. В начале исследования они заполнили анкеты об их психическом здоровье и регулировании эмоций, а через две недели об их опыте похмелья и повторяющихся негативных мыслях.
Исследователи обнаружили, что симптомы тревоги на исходном уровне были связаны с последующими симптомами похмелья. Повторяющиеся негативные мысли также стали важным предиктором депрессивного похмелья.