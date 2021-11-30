Какие медицинские устройства уже печатают на 3D-принтере и как эта технология будет развиваться дальше

3D-печать имеет множество преимуществ для медицинской сферы. Это и точность самой печати, и возможность разработки даже самых сложных конструкций, и облегчение веса напечатанных изделий, и экономия ресурсов, и пр. Поэтому использовать подобные принтеры можно как в частных клиниках, так и в государственных.

Кроме того, сейчас активно практикуется печать ряда изделий. И это не только макеты органов, но и протезы, имплантаты, ортопедические стельки, корсеты, слуховые аппараты, мастер-модели для медицинских изделий, прототипы корпусов медицинских приборов, продукция медицинской косметологии. Всё это позволяет гораздо быстрее создавать необходимые пациентам устройства.