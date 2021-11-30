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Какие медицинские устройства уже печатают на 3D-принтере и как эта технология будет развиваться дальше

Рассказывается на «Хабре»
В XXI веке 3D-печать применяется во многих областях, в том числе в медицине. Но на каком этапе находится такая технология и что нас ждёт в перспективе? Об этом - в статье на habr.com.
Какие медицинские устройства уже печатают на 3D-принтере и как эта технология будет развиваться дальше

3D-печать имеет множество преимуществ для медицинской сферы. Это и точность самой печати, и возможность разработки даже самых сложных конструкций, и облегчение веса напечатанных изделий, и экономия ресурсов, и пр. Поэтому использовать подобные принтеры можно как в частных клиниках, так и в государственных.

Кроме того, сейчас активно практикуется печать ряда изделий. И это не только макеты органов, но и протезы, имплантаты, ортопедические стельки, корсеты, слуховые аппараты, мастер-модели для медицинских изделий, прототипы корпусов медицинских приборов, продукция медицинской косметологии. Всё это позволяет гораздо быстрее создавать необходимые пациентам устройства.

Какие медицинские устройства уже печатают на 3D-принтере и как эта технология будет развиваться дальше

Что же касается будущего, то направление развития 3D-печати уже обозначено. Это печать тканей, сосудов и органов - биопринтинг. Ещё один вариант - создание цельных зубных протезов (зубы, дёсны) из биосовместимых материалов.

Источник: Хабр
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