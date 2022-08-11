Какие места в самолёте считаются самыми безопасными во время полёта

Какие места в самолёте считаются самыми безопасными во время полётаИ правда ли, что турбулентность опасна
Во время полёта самолёт словно опирается на воздух крыльями. Но бывает так, что он попадает в зону с завихрённым воздухом. Пассажиры в результате начинают чувствовать различные толчки и потряхивания, причём многих из них это сильно пугает.
В действительности турбулентность - это вполне нормальное явление. Это примерно как качка корабля в море или тряска машины на неровной дороге.
Кроме того, существуют три разновидности турбулентности. Это сильная, умеренная и лёгкая. Первая встречается очень редко. Кроме того, современные самолёты способны переносить высокие нагрузки, поэтому опасаться за свою жизнь вам не стоит. Правда, нужно сказать, что авиакатастрофы из-за турбулентности всё же случались. Пример - ситуация с Boeing 707, когда он попал в одну из наиболее неприятных турбулентностей - турбулентность ясного неба.
Однако в большинстве случаев зона турбулентности преодолевается благополучно. Хотя пассажиры иногда получают травмы, но происходит это чаще всего из-за того, что они не следовали инструкции проводников, то есть игнорировали просьбу пристегнуть ремень и оставаться на своих местах.
Несмотря на то что места в передней части самолёта стоят дороже, самыми безопасными являются кресла, которые расположены в хвостовой части. Правда, эти сиденья не такие удобные, а в последнем ряду они не раскладываются.
Но почему именно такие места считаются наиболее безопасными? Дело в том, что во время падения авиалайнера нагрузка на эти места будет минимальной. Выше всего риск погибнуть при падении у пилотов и тех, кто находится прямо за их кабиной, так как нос самолёта почти всегда падает быстрее.
Но важно понимать, что шансы на выживание задние места самолёта увеличивают лишь тогда, когда самолёт находится на небольшой высоте (во время взлёта или посадки). Если же авиакатастрофа произойдёт на высоте 8-10 тысяч километров, то вы в любом случае, скорее всего, не выживете.