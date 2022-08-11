Какие места в самолёте считаются самыми безопасными во время полёта

Во время полёта самолёт словно опирается на воздух крыльями. Но бывает так, что он попадает в зону с завихрённым воздухом. Пассажиры в результате начинают чувствовать различные толчки и потряхивания, причём многих из них это сильно пугает.

В действительности турбулентность - это вполне нормальное явление. Это примерно как качка корабля в море или тряска машины на неровной дороге.

Кроме того, существуют три разновидности турбулентности. Это сильная, умеренная и лёгкая. Первая встречается очень редко. Кроме того, современные самолёты способны переносить высокие нагрузки, поэтому опасаться за свою жизнь вам не стоит. Правда, нужно сказать, что авиакатастрофы из-за турбулентности всё же случались. Пример - ситуация с Boeing 707, когда он попал в одну из наиболее неприятных турбулентностей - турбулентность ясного неба.

Однако в большинстве случаев зона турбулентности преодолевается благополучно. Хотя пассажиры иногда получают травмы, но происходит это чаще всего из-за того, что они не следовали инструкции проводников, то есть игнорировали просьбу пристегнуть ремень и оставаться на своих местах.