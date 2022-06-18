Какие методы соблазнения мужчин эффективнее? Учёные выяснили

Учёные набрали 39 мужчин и 57 женщин, возраст которых варьировался от 18 до 96 лет. Участники заполняли различные анкеты, исследователи измеряли их личностные качества. Далее их попросили оценить наиболее используемые женщинами методы пикапа по эффективности. Среди методов были: прямое приглашение на свидание, намёки на свидание, комплименты, попытки шутить и т.д.

Результаты показали, что наиболее эффективными тактиками пикапа для женщин были прямые разговоры, обмен вещами, взятие номера телефона, затем косвенные намёки на свидание. Выяснилось, что мужчины считают прямоту более эффективной, чем женщины. Также оказалась, что важна экстраверсия, то есть открытость к общению.