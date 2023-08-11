Какие методы защищают города от дронов лучше всего

Кошкин подчеркнул важность использования систем ПВО для создания многоуровневого механизма защиты. Он пояснил, что в городах существует соответствующая система с непрерывным радиолокационным полем, охватывающим основные направления. Кроме того, он отметил важность радиоэлектронной борьбы, которая предполагает перехват беспилотников с помощью различных технологий, включая современное оружие.

Другой подход к предотвращению ударов беспилотников-камикадзе по российским населенным пунктам заключается в выявлении точек их запуска, считает Кошкин. Независимо от того, запускаются ли они диверсионно-разведывательными группами или поступают из-за рубежа, выявление источника позволит их перехватить.

Однако Кошкин признал, что добиться всеобъемлющего охвата сложно из-за высоких затрат. Кроме того, развивающиеся беспилотные технологии часто пытаются обойти существующие системы. Он отметил, что беспилотники пользуются преимуществами спутниковой разведки, которая позволяет обходить зоны ПВО.

Своевременное выявление правоохранительными органами лиц, ответственных за запуск беспилотников, также крайне важно, добавил Кошкин. Учитывая возможность использования беспилотников на транспорте, в том числе при запуске с транспортных средств, необходимо всесторонне проработать технические и военные вопросы.