Какие мужчины становятся инцелами? Учёные выяснили

Авторы нового исследования изучили два сообщества инцелов: одно из крупной социальной сети, а другое — из независимого форума с 11 000 участников. С двух сайтов было извлечено и проанализировано более 8000 постов.

Благодаря этому анализу учёные выявили две важные темы: воспринимаемую несправедливость и потребность в повышении самооценки. Оказалось, что инцелы могут ощущать себя немужественными и при этом очень хотеть быть мужественными. Кроме того, такие люди могут повышать самооценку, если воспринимают группу как «осведомлённую, свободомыслящую и не дающую себя обмануть современным обществом». Эти два фактора оказались необходимыми, чтобы индивид считал себя инцелом.