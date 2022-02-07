Какие науки россияне считают важными

Большинство опрошенных (39%) заявили, что интересная научная статья может привлечь их внимание, если попадётся среди других инфоповодов. 23% россиян сказали, что читают об открытиях в СМИ, а 18% — в специализированных изданиях. 10% отметили, что наука им интересна, только если про неё написано простым языком. 10% респондентов и вовсе не читают ничего про науку.

41% респондент рассказал, что считает самыми важными науками для России технические. На втором месте по важности стоят медицинские науки (29%), на третьем — естественные (11%). Далее следуют сельскохозяйственные (8%), общественные (7%), гуманитарные (4%).

48% опрошенных сказали, что сотрудники научной отрасли должны получать зарплату от 150 тысяч рублей. 3% уверены, что достаточно 30-50 тысяч рублей. При этом 58% россиян не планировали связывать свою жизнь с наукой, 31% не хочет, чтобы и их дети занимались наукой.

В опросе участвовали пользователи портала «Рамблер» — 1 255 412 человек.