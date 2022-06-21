Какие недорогие фитнес-браслеты стоит заказывать из Китая

На AliExpress сегодня можно приобрести немало дешёвых и качественных гаджетов. Вот какие фитнес-браслеты стоит покупать там, по мнению автора канала DimaViper Live.

Xiaomi Mi Band 6. Это самый популярный на сегодняшний день фитнес-трекер. Правда, при заказе нужно знать, что придёт вам китайская версия устройства. После подключения фитнес-браслета к смартфону вам нужно будет скачать русскоязычную прошивку. Можно также немного доплатить и заказать уже глобальную версию. Гаджет оснащён функцией подсчёта калорий, при помощи него можно просматривать уведомления, которые вам приходят на телефон. Сам по себе фитнес-браслет небольшого размера и лёгкий.