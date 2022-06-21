Какие недорогие фитнес-браслеты стоит заказывать из Китая

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Какие недорогие фитнес-браслеты стоит заказывать из КитаяВсего таких - пять моделей
Эксперт канала DimaViper Live на YouTube перечислил лучшие на сегодняшний день фитнес-трекеры, которые можно заказать на AliExpress.
На AliExpress сегодня можно приобрести немало дешёвых и качественных гаджетов. Вот какие фитнес-браслеты стоит покупать там, по мнению автора канала DimaViper Live.
- Xiaomi Mi Band 6. Это самый популярный на сегодняшний день фитнес-трекер. Правда, при заказе нужно знать, что придёт вам китайская версия устройства. После подключения фитнес-браслета к смартфону вам нужно будет скачать русскоязычную прошивку. Можно также немного доплатить и заказать уже глобальную версию. Гаджет оснащён функцией подсчёта калорий, при помощи него можно просматривать уведомления, которые вам приходят на телефон. Сам по себе фитнес-браслет небольшого размера и лёгкий.
- Xiaomi Mi Band 5. От старшей версии он не отличается почти ничем. Функции у него те же самые, автономность - примерно такая же. Однако стоит устройство чуть дешевле. При этом модель пятого поколения идёт сразу же с глобальной прошивкой.
- Honor Band 6. Это уже более серьёзный гаджет. У него больше экран, чем у Xiaomi Mi Band 5 и 6, поэтому он ближе по внешнему виду к часам, чем к браслету. Также он будет тяжелее. Что касается функций, то у него они стандартные: датчик кислорода крови, измерение пульса и пр. Можно даже устанавливать различные типы тренировок. У них, кроме того, очень хорошая автономность. Хватит их при не особо активном пользовании где-то на две недели.
- Xiaomi Redmi Pro. Это совершенно новая модель с AMOLED-экраном. Достоинство такого дисплея в том, что он более энергоэффективен. Другими словами, пользоваться фитнес-браслетом можно будет ещё дольше. Кроме того, цвета на экране - яркие и насыщенные. Пользоваться Redmi Pro можно в течение 14 дней без подзарядки и 20 дней - в режиме экономии энергии.
- Huawei Band 6. Это устройство - аналог Honor Band 6. Единственное, чем модели отличаются, - это дизайн.
Источник:DimaViper Live
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: