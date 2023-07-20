Какие новые функции получат наушники AirPods Pro 2 уже в этом году

Во-первых, это Adaptive Audio, которое позволяет динамически сочетать режим прозрачности и активного шумоподавления в зависимости от обстановки. Больше не нужно возиться с различными режимами - AirPods Pro 2 будут плавно подстраиваться, когда вы переходите от мытья посуды к уборке пылесосом.

Режим Conversation Awareness автоматически снижается громкость звука и улучшается звучание голосов перед вами, что делает разговор в шумном месте более легким.

Нужно отключить микрофон во время телефонного разговора? Нет проблем! С функцией Mute or Unmute достаточно просто нажать на стержень наушника. Телефон доставать не придется.

Функция Personalized Volume - это еще одно интересное дополнение, которое использует машинное обучение для точной настройки мультимедийных функций в зависимости от ваших предпочтений и окружения.