Какие обезболивающие препараты опасны для здоровья

В частности, речь о лекарствах против болей, содержащий кодеин. Об этом специалист сообщила изданию Daily Express. Как сообщила Геррини, данные таблетки нельзя принимать дольше трех дней, если на это нет крайней необходимости. Дело в том, что при приеме их без контроля врача человек может столкнуться с проблемами с печенью, почками и поджелудочной железой.

Помимо прочего кодеинсодержащие обезболивающие лекарства могут вызывать привыкание к нему. Это, в свою очередь, чревато проблемами с психикой.

Нескольким ранее ученые Йельского университета выявили лекарство, помогающее при тяжелой форме коронавирусной инфекции. Источники отмечают, что при приеме его к легкой форме — оно опасно.

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