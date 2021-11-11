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Какие обычные домашние звуки всегда пугают собак

Рассказывают американские учёные
Согласно результатам исследования, проведённого учёными из США, собаки могут испытывать стресс даже из-за шума, который издаёт обычная микроволновка. Подробнее - в материале на phys.org.
Какие обычные домашние звуки всегда пугают собак

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что собаку способны напугать не только звуки фейерверка, но и работа микроволновки. Результаты этого исследования опубликованы в издании Frontiers in Veterinary Science.

В ходе исследования оказалось, что чаще вызывают у собаки беспокойство прерывистые высокочастотные звуки (например, предупреждение о низком заряде батареи детектора дыма), а не низкочастотный постоянный шум. Связано этом с тем, что у собак диапазон слуха шире, чем у человека, и некоторые звуки ими могут восприниматься болезненно.

Какие обычные домашние звуки всегда пугают собак

Важно также знать признаки страха у собаки. Животное при испуге съёживается, начинает дрожать или пытается убежать. Кроме этого, собаки во время стресса могут тяжело дышать, облизываться, отворачиваться, иногда - опускать голову и прижимать уши к голове.

Помимо этого, американские исследователи в ходе опроса 386 владельцев собак выяснили, что хозяева не воспринимали всерьёз страх своих питомцев.

Источник: Phys.org
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