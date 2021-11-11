Какие обычные домашние звуки всегда пугают собак

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что собаку способны напугать не только звуки фейерверка, но и работа микроволновки. Результаты этого исследования опубликованы в издании Frontiers in Veterinary Science.

В ходе исследования оказалось, что чаще вызывают у собаки беспокойство прерывистые высокочастотные звуки (например, предупреждение о низком заряде батареи детектора дыма), а не низкочастотный постоянный шум. Связано этом с тем, что у собак диапазон слуха шире, чем у человека, и некоторые звуки ими могут восприниматься болезненно.