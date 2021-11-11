Какие обычные домашние звуки всегда пугают собак

Какие обычные домашние звуки всегда пугают собакРассказывают американские учёные
Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что собаку способны напугать не только звуки фейерверка, но и работа микроволновки. Результаты этого исследования опубликованы в издании Frontiers in Veterinary Science.
В ходе исследования оказалось, что чаще вызывают у собаки беспокойство прерывистые высокочастотные звуки (например, предупреждение о низком заряде батареи детектора дыма), а не низкочастотный постоянный шум. Связано этом с тем, что у собак диапазон слуха шире, чем у человека, и некоторые звуки ими могут восприниматься болезненно.
Важно также знать признаки страха у собаки. Животное при испуге съёживается, начинает дрожать или пытается убежать. Кроме этого, собаки во время стресса могут тяжело дышать, облизываться, отворачиваться, иногда - опускать голову и прижимать уши к голове.
Помимо этого, американские исследователи в ходе опроса 386 владельцев собак выяснили, что хозяева не воспринимали всерьёз страх своих питомцев.