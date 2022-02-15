Какие особенности глаз указывают на заболевания мозга

Учёные надеются, что когда-нибудь их исследование поможет с помощью простой проверки зрения предсказывать риск развития болезни Альцгеймера, наиболее распространённой формы деменции. Отмечается, что люди с болезнью Альцгеймера часто живут с нарушениями зрения, которые могут способствовать спутанности сознания, дезориентации и социальной изоляции.

В новой работе учёные обработали данные длительного исследования, в ходе которого наблюдали за жизнью более 1000 людей с момента их рождения. Пять десятилетий спустя исследователи отобрали для анализа подгруппу из 865 взрослых, которым в возрасте 45 лет сделали сканирование глаз, а также ряд нейропсихологических тестов.

Оказалось, что участники исследования с более тонкими слоями сетчатки набрали меньше баллов в тестах на когнитивные способности как во взрослом возрасте, так и в детстве.

«Результаты показывают, что толщина сетчатки может быть показателем общего состояния мозга», — отметили исследователи.