Какие пароли наиболее надежные

По словам специалистов, одним из основных требований к паролям является их уникальность. То есть желательно, чтобы для каждой учетной записи использовался отдельный пароль.

Если говорить про структуру паролей, то длина вашего пароля должна быть не менее восьми знаков, объяснили специалисты, а также не стоит забывать про его сложность. Так, он должен включать в себя цифры, буквы разного регистра и символы.

А чтобы ваш пароль не попал в хакерские базы данных, пароли от учетных записей необходимо менять не реже раза в квартал, а пароли от приложений вроде онлайн-банкинга — каждый месяц.