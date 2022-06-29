Какие пароли наиболее надежные

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Какие пароли наиболее надежныеИ как сохранить ваши учетные записи в ваших руках
Чтобы вашу учетную запись не украли, нужно использовать надежный пароль. Придумать такие не так просто, однако аналитики компании “РТК-Солар” назвали россиянам наиболее лучший способ придумывать пароли для своих учетных записей, сообщает “Лента.ру”.
По словам специалистов, одним из основных требований к паролям является их уникальность. То есть желательно, чтобы для каждой учетной записи использовался отдельный пароль.
Если говорить про структуру паролей, то длина вашего пароля должна быть не менее восьми знаков, объяснили специалисты, а также не стоит забывать про его сложность. Так, он должен включать в себя цифры, буквы разного регистра и символы.
А чтобы ваш пароль не попал в хакерские базы данных, пароли от учетных записей необходимо менять не реже раза в квартал, а пароли от приложений вроде онлайн-банкинга — каждый месяц.
Источник:Лента.ру
Автор:Максим МногословныйТеги: