Какие пассажирские самолёты отобрали у России из-за санкций

Сообщается, что первой потерей стал Boeing 777-300ER с регистрацией VP-BJP авиакомпании Nordwind. Он совершал грузовые рейсы из Хабаровска в Мехико. Теперь борт больше не может летать, его вернут лизингодателю, американской Aircastle.

Также Россия Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» с регистрацией VQ-BTC. 27 февраля он прилетел из Минеральных Вод в Стамбул и был остановлен по требованию лизингодателя, ирландской компании Avolon. Ей принадлежат ещё самолёты VQ-BTD и VQ-BAW. Их тоже, скорее всего, отзовут.

Кроме того, потерян Airbus A321 «Аэрофлота» VP-BOE. Он застрял в Женеве.