Какие погодные аномалии ждать в пришедшем году

Согласно этим состояниям, например, 2020 год был очень теплым, 2021 - холоднее, как и 2022 год.

В 2023 году, по крайней мере в начале года, фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза, будет продолжаться. Но затем, скорее всего, начнется теплый период: “поэтому в целом 2023 год может быть чуть теплее 2022 года”, - предупредил эксперт. А вот 2024 год будет уже значительно теплее.

Синоптик отметил, что в ближайшее десятилетие, включая 2023 год, экстремальные погодные явления станут более частыми. По его словам, погодных аномалий будет гораздо больше, чем в последние десять лет.