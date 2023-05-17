Какие предметы можно и нельзя брать с собой в ручную кладь

На борт самолёта можно взять с собой далеко не всё. Например, строго запрещается провозить подобным образом огнестрельное оружие и оружейные принадлежности, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе газовые баллоны, динамит, фейерверки, взрывные устройства), опасные химические вещества (яды, радиоактивные материалы, коррозивные вещества), остроконечные предметы (они должны лежать в багаже), жидкости и гели в больших объёмах (разрешается брать объёмом до 100 мл), огневые материалы (но обычно разрешают брать одноразовые газовые зажигалки).