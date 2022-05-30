Какие проблемы со здоровьем может вызвать сотрясение мозга даже через много лет

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Какие проблемы со здоровьем может вызвать сотрясение мозга даже через много летУчёные нашли подтверждения тому, что травма имеет долгосрочные последствия
Многие люди за жизнь получают хотя бы одно сотрясение мозга. Но даже «лёгкая» версия этой травмы может вызвать долгосрочные последствия для здоровья.
Новое исследование учёных из Новой Зеландии показало, что восемь лет спустя взрослые, перенёсшие лёгкое сотрясение мозга, испытывали неприятные симптомы: от депрессии и до других проблем. Это не означает, что всех людей, переживших такую травму, ждут последствия, однако это подчёркивает, что сотрясение мозга может изменить жизнь некоторых пациентов.
В новом исследовании более трети участников сообщили, что, по их мнению, они всё ещё страдают от лёгкой черепно-мозговой травмой, полученной восемь лет назад. Особенно травма подорвала здоровье женщин. Они сообщали о симптомах тревоги и посттравматического стрессового расстройства.