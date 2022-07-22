Какие продукты надо есть женщинам, чтобы уменьшить вред от соли

Исследователи пояснили, что высокое потребление соли связано с повышенным кровяным давлением и повышенным риском сердечных приступов и инсультов. В связи с этим людям рекомендуют ограничить потребление соли, но этого трудно достичь, когда рацион включает переработанные продукты. Калий же помогает организму выводить больше натрия с мочой.

Учёные в новой работе увидели, что по мере увеличения потребления калия артериальное давление снижалось. Это было справедливо для женщин с высоким потреблением натрия: у них каждый 1 грамм калия был связан со снижением систолического давления на 2,4 мм рт. У мужчин не было обнаружено связи между калием и артериальным давлением.

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