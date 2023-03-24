Какие продукты нужно есть, чтобы уменьшить риск старческого слабоумия

Исследователи проанализировали данные более шести тысяч здоровых участников из Великобритании в возрасте от 40 до 73 лет. Пациенты заполнили онлайн-анкету по питанию пять раз в течение 16 месяцев.

Оказалось, что у людей, которые потребляют более 550 миллиграммов магния каждый день, биологический возраст мозга на год ниже к возрасту 55 лет. Особенно этот эффект был заметен у женщин в постменопаузе. В целом, увеличение потребления магния на 41% может снизить возрастное уменьшение объёма мозга. Магния много в тыквенных семечках, орехах, какао, петрушке, шпинате и др.