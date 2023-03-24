Какие продукты нужно есть, чтобы уменьшить риск старческого слабоумия

Какие продукты нужно есть, чтобы уменьшить риск старческого слабоумияИ они вкусные
Учёные из Австралийского национального университета выяснили, что увеличение потребления продуктов, богатых магнием, может помочь снизить риск деменции, или старческого слабоумия.
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Исследователи проанализировали данные более шести тысяч здоровых участников из Великобритании в возрасте от 40 до 73 лет. Пациенты заполнили онлайн-анкету по питанию пять раз в течение 16 месяцев.
Оказалось, что у людей, которые потребляют более 550 миллиграммов магния каждый день, биологический возраст мозга на год ниже к возрасту 55 лет. Особенно этот эффект был заметен у женщин в постменопаузе. В целом, увеличение потребления магния на 41% может снизить возрастное уменьшение объёма мозга. Магния много в тыквенных семечках, орехах, какао, петрушке, шпинате и др.