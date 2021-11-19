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Какие продукты вызывают привыкание и вредны для здоровья

В этом смысле они похожи на сигареты
Как отмечает клинический психолог Эшли Гирхардт, у многих любителей сладкой и жирной пищи заметны характерные признаки зависимости. И важно то, что от других видов продуктов люди способны отказаться быстрее и проще, чем от шоколада, мороженого, картошки фри.
Какие продукты вызывают привыкание и вредны для здоровья

Эшли Гирхардт, адъюнкт-профессор психологии Мичиганского университета, вместе с коллегами разработала Йельскую шкалу пищевой зависимости. При помощи этой системы, как считает эксперт, можно будет выявить людей, имеющих зависимость от различных продуктов. В частности, зависимость проявляется в потере контроля над потреблением продуктов, сильной тяге к еде, невозможности сократить количество съеденной пищи, несмотря на возможные негативные последствия.

По данным учёных, 15 процентов жителей США страдают от пищевой зависимости. Такая зависимость способна привести к заболеваниям, которые связаны с ожирением, питанием, более низким качеством жизни.

Кроме того, в ходе проведённого исследования эксперты пришли к выводу, что привыкание вызывают лишь определённые продукты. Подобные продукты отличаются высоким содержанием жиров и рафинированных углеводов. Наиболее опасны в этом плане шоколад, мороженое, картофель фри, пицца, печенье.

Какие продукты вызывают привыкание и вредны для здоровья

Но и это ещё не всё. Исследователи сравнили зависимость от табака с зависимостью от еды. Оказалось, что во многом эти разновидности зависимости схожи. Так, определённые продукты тоже улучшают настроение, заставляют возвращаться к ним снова и снова, вызывают очень сильное желание съесть их в случае сознательного отказа от них.

В то же время есть одно важное отличие табачных изделий от пищи. Всё же от еды мы полностью отказаться не способны в отличие от сигарет.

Источник: The Conversation
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