Какие продукты вызывают привыкание и вредны для здоровья

Эшли Гирхардт, адъюнкт-профессор психологии Мичиганского университета, вместе с коллегами разработала Йельскую шкалу пищевой зависимости. При помощи этой системы, как считает эксперт, можно будет выявить людей, имеющих зависимость от различных продуктов. В частности, зависимость проявляется в потере контроля над потреблением продуктов, сильной тяге к еде, невозможности сократить количество съеденной пищи, несмотря на возможные негативные последствия.

По данным учёных, 15 процентов жителей США страдают от пищевой зависимости. Такая зависимость способна привести к заболеваниям, которые связаны с ожирением, питанием, более низким качеством жизни.

Кроме того, в ходе проведённого исследования эксперты пришли к выводу, что привыкание вызывают лишь определённые продукты. Подобные продукты отличаются высоким содержанием жиров и рафинированных углеводов. Наиболее опасны в этом плане шоколад, мороженое, картофель фри, пицца, печенье.