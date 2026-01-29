Какие профессии с зарплатой до 345 тыс руб появились в России благодаря ИИ

ML-инженер (специалист по машинному обучению) разрабатывает и улучшает алгоритмы, обучает и проверяет модели. Зарплаты обычно находятся в диапазоне от 184 до 345 тысяч рублей.

AI-тренер обучает нейросети правильно отвечать на запросы людей. Он проверяет факты, пишет примеры правильных ответов и часто работает в конкретной области — например, в медицине, праве или программировании. Средняя зарплата — около 104 тысяч рублей.

Prompt-инженер умеет формулировать запросы к нейросетям так, чтобы получать качественные ответы. Такие специалисты зарабатывают в среднем от 60 до 90 тысяч рублей.

«Нейрокреатор» создает изображения и видео с помощью ИИ и дорабатывает их. Зарплаты здесь сильно различаются — от 30 до 100 тысяч рублей.

AI-инженер разрабатывает и поддерживает ИИ-системы под задачи бизнеса. Средний доход — около 220 тысяч рублей.

Архитектор AI-решений отвечает за общую структуру ИИ-платформ. Его доход обычно составляет 100−150 тысяч рублей.

ИИ-фасилитатор помогает командам внедрять нейросети в работу, обучает сотрудников и подбирает подходящие инструменты. Зарплаты — от 100 до 170 тысяч рублей.