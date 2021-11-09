Какие разновидности спама сейчас существуют

Помимо этого, фигурируют в отчёте примеры поддельные сайтов известных брендов, а также ресурсы, где предлагают купить поддельный сертификат о вакцинации. А ещё были случаи создания приложений, которые якобы помогают получить от государства выплаты.

Получали владельцы и англоязычный спам - сообщение о покупке. Для того чтобы вернуть деньги и разобраться в ситуации, люди должны были позвонить по указанному в письме номеру.

Больше половины фишинговых (с помощью которых злоумышленники крадут персональные данные) сайтов, утверждают эксперты, «мимикрируют» под крупнейшие порталы, онлайн-магазин либо официальный ресурс банка. Также более 90 процентов мошеннических ссылок встречается в WhatsApp.

Последний важный и опасный вид мошенничества - корпоративные письма. В таких сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке для оплаты счёта.