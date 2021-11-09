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Какие разновидности спама сейчас существуют

Их нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников
Сотрудники «Лаборатории Касперского» рассказали о видах интернет-спама, который чаще всего встречался в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщается на «Хабре».
Какие разновидности спама сейчас существуют

Согласно отчёту специалистов «Лаборатории Касперского», доля почтового спама составляет в среднем около 50 процентов, при этом в третьем квартале она уменьшилась (45,47%). Вместе с тем число различных вредоносных вложений только растёт. Чаще всего в почте пользователи сталкиваются с программами, связанными с кражей личных данных (Agensla) и распространением в виде офисных файлов (Badun). Ещё нередко встречались сайты, предлагающие купить несуществующие билеты на различные спортивные мероприятия, подключиться к трансляции, приобрести со скидками игры.

Какие разновидности спама сейчас существуют

Помимо этого, фигурируют в отчёте примеры поддельные сайтов известных брендов, а также ресурсы, где предлагают купить поддельный сертификат о вакцинации. А ещё были случаи создания приложений, которые якобы помогают получить от государства выплаты.

Получали владельцы и англоязычный спам - сообщение о покупке. Для того чтобы вернуть деньги и разобраться в ситуации, люди должны были позвонить по указанному в письме номеру.

Больше половины фишинговых (с помощью которых злоумышленники крадут персональные данные) сайтов, утверждают эксперты, «мимикрируют» под крупнейшие порталы, онлайн-магазин либо официальный ресурс банка. Также более 90 процентов мошеннических ссылок встречается в WhatsApp.

Последний важный и опасный вид мошенничества - корпоративные письма. В таких сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке для оплаты счёта.

Источник: Хабр
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