Какие разновидности спама сейчас существуют

Какие разновидности спама сейчас существуютИх нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников
Согласно отчёту специалистов «Лаборатории Касперского», доля почтового спама составляет в среднем около 50 процентов, при этом в третьем квартале она уменьшилась (45,47%). Вместе с тем число различных вредоносных вложений только растёт. Чаще всего в почте пользователи сталкиваются с программами, связанными с кражей личных данных (Agensla) и распространением в виде офисных файлов (Badun). Ещё нередко встречались сайты, предлагающие купить несуществующие билеты на различные спортивные мероприятия, подключиться к трансляции, приобрести со скидками игры.
Помимо этого, фигурируют в отчёте примеры поддельные сайтов известных брендов, а также ресурсы, где предлагают купить поддельный сертификат о вакцинации. А ещё были случаи создания приложений, которые якобы помогают получить от государства выплаты.
Получали владельцы и англоязычный спам - сообщение о покупке. Для того чтобы вернуть деньги и разобраться в ситуации, люди должны были позвонить по указанному в письме номеру.
Больше половины фишинговых (с помощью которых злоумышленники крадут персональные данные) сайтов, утверждают эксперты, «мимикрируют» под крупнейшие порталы, онлайн-магазин либо официальный ресурс банка. Также более 90 процентов мошеннических ссылок встречается в WhatsApp.
Последний важный и опасный вид мошенничества - корпоративные письма. В таких сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке для оплаты счёта.