Какие российские компании победили на международной технологической конференции

Наука и технологии
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Какие российские компании победили на международной технологической конференцииУ них уже есть готовые технологические решения
Стали известны победители международной премии для стартапов New East Tech Awards 2021. Среди них есть небольшие технологические компании из России.
Церемония вручения премии прошла 22 декабря. Каждый стартап-победитель получил NFT-статуэтку. Также призёры привлекли инвесторов и получили поддержку, в том числе денежную.
Среди российских стартапов-победителей следующие:
- DeepTech: Composite Vision. Создаёт программные и аппаратные решения на основе искусственного интеллекта для производства и контроля качества изделий из композитных и других функциональных материалов.
- HR-tech: Inapp. Создаёт технологические решения в сфере страхования.
- Metatech: It’s Alive Lab. Создаёт контент для метавселенных.
- Retail Tech: QVALON. Создал программу для перераспределения персонала в режиме реального времени и заполнения чек-листов в автоматизированном режиме.
- Cybersecurity: MySafeTrade. Проект — онлайн-платформа, где покупатели и продавцы могут согласовать условия и безопасно провести сделку.
- The most global startup: FIXAR. Разрабатывает программное обеспечение летательных аппаратов.
Источник: New East Tech Awards 2021