Какие российские товары США будет ввозить с повышенной пошлиной

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Какие российские товары США будет ввозить с повышенной пошлинойНо стратегически важные для Вашингтона товары туда не вошли
С конца июля около 570 российских товаров будут облагаться повышенной пошлиной в США. Так, полный список этих товаров появился на сайте документов правительства страны, сообщает “Лента.ру”.
Вообще, ввоз этой продукции на территорию США не запрещен, но, как и было сказано выше, он будет облагаться повышенной пошлиной. В список, помимо прочего, вошли такие товары как минералы, оборудование, металлы, продукция из древесины.
Что самое интересное, так это то, что в этот список не попали стратегически важные для Вашингтона товары, доступной замены которых страна не имеет. Так, среди них палладий, платина, титан, а также часть продукции из чугуна и никеля.
“Лента.ру” отметила, что Россия является крупнейшим экспортером палладия. В прошлом году, например, объем поставок этого металла составил 6,5 миллиарда долларов.