Какие российские товары США будет ввозить с повышенной пошлиной

Вообще, ввоз этой продукции на территорию США не запрещен, но, как и было сказано выше, он будет облагаться повышенной пошлиной. В список, помимо прочего, вошли такие товары как минералы, оборудование, металлы, продукция из древесины.

Что самое интересное, так это то, что в этот список не попали стратегически важные для Вашингтона товары, доступной замены которых страна не имеет. Так, среди них палладий, платина, титан, а также часть продукции из чугуна и никеля.

“Лента.ру” отметила, что Россия является крупнейшим экспортером палладия. В прошлом году, например, объем поставок этого металла составил 6,5 миллиарда долларов.