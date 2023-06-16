Какие «секреты» хранит самый холодный регион Солнца

Используя специальный телескоп, ученые наблюдали интенсивную волновую энергию, исходящую из прохладной и намагниченной области на Солнце. Эти волны обладают способностью пересекать солнечную атмосферу и поддерживать температуру в миллион градусов Кельвина внутри короны. Исследователи зафиксировали поперечные колебания в наиболее темной и холодной области Солнца, где также чрезвычайно сильное магнитное поле.

Обнаружив поперечные колебания в плазменных волокнах внутри тени солнечного пятна, команда определила быстрые волны, которые способствуют нагреву верхних слоев атмосферы Солнца.

Численное моделирование показывает, что энергия, переносимая этими волнами, может быть в тысячи раз больше, чем потери энергии в короне.

Ученые признают, что все еще остаются без ответа вопросы, касающиеся других областей солнечной атмосферы.