Какие «секреты» хранит самый холодный регион Солнца

Какие «секреты» хранит самый холодный регион СолнцаИ при чем тут корона
Ученые совершили значительный прорыв в понимании тайны, стоящей за обжигающе горячими верхними слоями атмосферы Солнца, известными как корона. В течение почти столетия физики Солнца были озадачены тем, почему температура в короне в сотни раз выше, чем на видимой поверхности Солнца.
Используя специальный телескоп, ученые наблюдали интенсивную волновую энергию, исходящую из прохладной и намагниченной области на Солнце. Эти волны обладают способностью пересекать солнечную атмосферу и поддерживать температуру в миллион градусов Кельвина внутри короны. Исследователи зафиксировали поперечные колебания в наиболее темной и холодной области Солнца, где также чрезвычайно сильное магнитное поле.
Обнаружив поперечные колебания в плазменных волокнах внутри тени солнечного пятна, команда определила быстрые волны, которые способствуют нагреву верхних слоев атмосферы Солнца.
Численное моделирование показывает, что энергия, переносимая этими волнами, может быть в тысячи раз больше, чем потери энергии в короне.
Ученые признают, что все еще остаются без ответа вопросы, касающиеся других областей солнечной атмосферы.