Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

Опубликовано 04 февраля 2026, 08:001 мин.
Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.ВидеоУ вас какие?
М.Видео подвела итоги продаж смарт-часов и фитнес-браслетов в России за 2025 год. По данным аналитиков ICMR, за год россияне купили около 6,4 млн устройств на общую сумму 46,5 млрд рублей. Средняя цена таких гаджетов составила примерно 7,3 тысячи рублей.
Большую долю рынка заняли ультрабюджетные модели без известных брендов. Также высокие продажи в штуках показали Xiaomi, Redmi и Apple.
Если смотреть на рынок в денежном выражении, лидерами стали Apple и Samsung.
Среди самых популярных моделей по количеству продаж оказались:
Redmi Watch 5 Active
Xiaomi Smart Band 9
Huawei Watch Fit 3
Huawei Band 10
Redmi Watch 5 Lite
По объёму выручки лидировали Apple Watch SE (2022), Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, а также Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch GT 5 и GT 5 Pro.