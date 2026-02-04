Наука и технологии
Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

У вас какие?
М.Видео подвела итоги продаж смарт-часов и фитнес-браслетов в России за 2025 год. По данным аналитиков ICMR, за год россияне купили около 6,4 млн устройств на общую сумму 46,5 млрд рублей. Средняя цена таких гаджетов составила примерно 7,3 тысячи рублей.


Большую долю рынка заняли ультрабюджетные модели без известных брендов. Также высокие продажи в штуках показали Xiaomi, Redmi и Apple.

Если смотреть на рынок в денежном выражении, лидерами стали Apple и Samsung.

Среди самых популярных моделей по количеству продаж оказались:

Redmi Watch 5 Active

Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

Xiaomi Smart Band 9

Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

Huawei Watch Fit 3

Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

Huawei Band 10

Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

Redmi Watch 5 Lite

Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

По объёму выручки лидировали Apple Watch SE (2022), Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, а также Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch GT 5 и GT 5 Pro.

Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный
