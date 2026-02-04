Какие смарт-часы чаще всего покупали в России в 2025 году: данные М.Видео

У вас какие?

М.Видео подвела итоги продаж смарт-часов и фитнес-браслетов в России за 2025 год. По данным аналитиков ICMR, за год россияне купили около 6,4 млн устройств на общую сумму 46,5 млрд рублей. Средняя цена таких гаджетов составила примерно 7,3 тысячи рублей.