Какие собаки кусаются чаще всего и как избежать таких ситуаций

Какие собаки кусаются чаще всего и как избежать таких ситуацийЧем вообще опасны подобные укусы?
Американская ветеринарная медицинская ассоциацию предупреждает, что на самом деле укусы собак опасны для здоровья человека. Особенно для здоровья детей. Но зачастую избежать подобных ситуаций реально.
Фото: Regal Pet Health
Собаки, как и другие животные, имеют механизм самозащиты. И когда они оказываются в стрессовой ситуации либо чувствуют угрозу, то вполне могут укусить. Делается это ими для защиты себя и своей территории. Чаще всего собакам просто становится страшно.
Кроме того, проявлять агрессию могут собаки-матери. Но только если чувствуют, что их щенку угрожает опасность.
Ещё собаки кусаются, если чувствуют себя больными, если получили травму или если хотят, чтобы их оставили в покое.
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Вообще укусить может совершенно любая собака, и от породы это не зависит. Но повышенный уровень агрессии зачастую бывает также у некастрированных псов или у собак, которые не были стерилизованы.
Чтобы избежать укуса собаки, обращайте внимание на её язык тела, поведение. Среди предупреждающих сигналов - лай, рычание, расширенные зрачки, навострённые уши, напряжённый рот, когда вы подходите ближе.
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