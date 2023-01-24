Какие собаки кусаются чаще всего и как избежать таких ситуаций

Собаки, как и другие животные, имеют механизм самозащиты. И когда они оказываются в стрессовой ситуации либо чувствуют угрозу, то вполне могут укусить. Делается это ими для защиты себя и своей территории. Чаще всего собакам просто становится страшно.

Кроме того, проявлять агрессию могут собаки-матери. Но только если чувствуют, что их щенку угрожает опасность.

Ещё собаки кусаются, если чувствуют себя больными, если получили травму или если хотят, чтобы их оставили в покое.