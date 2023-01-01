Какие соцсети «умрут», а у каких будет успех в 2023 году

Насчёт Twitter некоторые эксперты считают, что рост количества оскорбительных выражений и разблокировка определённых учётных записей там могут привести к тому, что от соцсети будут отказываться люди. Так, за прошедшую неделю количество поисковых запросов «Как удалить Twitter» выросло на 500%. Тысячи людей решили зарегистрироваться в малоизвестном конкурирующем сервисе Mastodon. В целом, в неудачах Twitter винят Илона Маска.

В мае 2022 года приложение для обмена фотографиями BeReal заняло первое место в чартах приложений в Великобритании и США. Этот сервис отличается тем, что позволяет публиковать фото только в режиме реального времени и с фронталки, и с основной камеры сразу. Фильтры наложить нельзя. Однако эксперты говорят, что лояльность пользователей к другим крупным социальным сетям затрудняет создание приложения, которое выдержит испытание временем. Впрочем, основатель маркетингового агентства State of Social думает, что BeReal будет продолжать расти, но ему придётся найти способ монетизации.

А вот по поводу TikTok эксперты не сомневаются: соцсеть продолжает показывать уверенный рост. Специалисты считают, что это яркий пример того, алгоритмы имеют решающее значение для выживания и успеха социальных сервисов.