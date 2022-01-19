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Какие способы отключения интернета во всём мире существуют и что произойдёт после этого

Рассказал представитель компании Zyxel
Если в 1995 году число интернет-пользователей составляло 1 процент от всего населения Земли, то сейчас - уже 65 процентов. Вместе с тем отключить интернет на всей планете сразу вполне реально. О том, как такое может случиться, - в материале.
Какие способы отключения интернета во всём мире существуют и что произойдёт после этого

По мнению автора, существуют пять способов отключения интернета по всему миру. Однако большая часть из них - теоретические. Они могут быть эффективными только если сойдутся множество факторов.

  1. Аварии. Это могут быть какие-то локальные аварийные ситуации, которые приведут к масштабным результатам. В 2021 году, например, уже происходило возгорание в одном из самых защищённых дата-центров. В итоге пострадали сервера, где находились файлы около 4 миллионов сайтов.
  1. Природные катаклизмы. Подобное уже происходило 1 сентября 1850 года. В этот день была геомагнитная буря. В результате бури перестала работать телеграфная связь в Северной Америке и Европе. Если что-то подобное произойдёт сегодня, то глобальная сетевая инфраструктура точно выйдет из строя и человечество несколько месяцев будет жить без связи и, вероятно, электричества. В результате даже могут перестать функционировать спутники связи, подводная, наземная инфраструктура, ретрансляторы магистралей (если последние не отключить).
  1. Обрывы подводных магистралей. Сейчас протяжённость этих магистралей составляет более 1 миллиона километров. Причём данное число всё ещё продолжает расти. Похожая ситуация с обрывами кабелей возникала в 2008 году: на тот момент пострадали Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия.

При этом если одновременно порвутся несколько кабелей, то, подчёркивает автор, это приведёт к тому, что люди останутся на несколько дней либо недель без связи. А исправить всё это быстро будет и невозможно.

Какие способы отключения интернета во всём мире существуют и что произойдёт после этого
  1. Отключение корневых серверов. Отключить все сразу при этом, полагает эксперт, едва ли получится. Всего корневых серверов 13, при этом 10 - в Штатах, а 3 - в Японии, нидерландах, Швеции. Есть ещё зеркальные серверы, которых несколько сотен.

При этом даже отключении каких-то основных серверов перестанут загружаться некоторые сайты и остановят работу сервисы.

  1. Нападение инопланетян. Если предположить, что такое возможно, то захватчики первым делом как раз отключат интернет, считает автор.

После того как в итоге интернет пропадёт, развитие событий зависит от длительности этого сбоя. Если люди останутся без связи только на пару дней, то ничего страшного не произойдёт. А вот если на неделю, месяц и более масштабный срок, то это приведёт к серьёзным последствиям. Многие компании прекратят работу, удалённые сотрудники останутся без денег, финансовые структуры окажутся в ситуации, когда их деятельность будет нарушена, а возможность дистанционной коммуникации исчезнет.

Источник: Хабр
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