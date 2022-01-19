Какие способы отключения интернета во всём мире существуют и что произойдёт после этого

По мнению автора, существуют пять способов отключения интернета по всему миру. Однако большая часть из них - теоретические. Они могут быть эффективными только если сойдутся множество факторов.

Аварии. Это могут быть какие-то локальные аварийные ситуации, которые приведут к масштабным результатам. В 2021 году, например, уже происходило возгорание в одном из самых защищённых дата-центров. В итоге пострадали сервера, где находились файлы около 4 миллионов сайтов.

Природные катаклизмы. Подобное уже происходило 1 сентября 1850 года. В этот день была геомагнитная буря. В результате бури перестала работать телеграфная связь в Северной Америке и Европе. Если что-то подобное произойдёт сегодня, то глобальная сетевая инфраструктура точно выйдет из строя и человечество несколько месяцев будет жить без связи и, вероятно, электричества. В результате даже могут перестать функционировать спутники связи, подводная, наземная инфраструктура, ретрансляторы магистралей (если последние не отключить).

Обрывы подводных магистралей. Сейчас протяжённость этих магистралей составляет более 1 миллиона километров. Причём данное число всё ещё продолжает расти. Похожая ситуация с обрывами кабелей возникала в 2008 году: на тот момент пострадали Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия.

При этом если одновременно порвутся несколько кабелей, то, подчёркивает автор, это приведёт к тому, что люди останутся на несколько дней либо недель без связи. А исправить всё это быстро будет и невозможно.